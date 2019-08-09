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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar

Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar

OKULU BOYAYAN GENÇLERDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA ) AMASYA

Kamera 


- Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı sonra göbek attı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu boyayan yaklaşık 20 gencin o keyifli anları kameraya yansıdı. (UY-SLH-
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