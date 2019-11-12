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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

güvenlik kamera görüntüsü

Kamera Kız Çocuğu 

-çocuğun düşme anı
-Olay yerinden görüntü
-3 yıl öncesine ait güvenlik kamera görüntüleri(arşiv)

( RİZE )- Ailenin 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi RİZE

- Rize’de 6. katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
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