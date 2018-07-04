Önce Kur'an kursu sonra mangal - KÜTAHYA

- Öğrencilerin camilere gelmeleri - Öğrenciler için mangal hazırlanması - Öğrencilere köfte ikramı - İmam Hatip Ahmet Aydın ile röportaj - Öğrencilerle röportajÖnce Kur'an kursu sonra mangalKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'daki bir caminin din görevlileri, cami avlusunda Kur'an kursuna gelen öğrenciler için mangal etkinliği düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığının, "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla başlattığı Kur'an kursları Kütahya 'da da büyük ilgi görüyor.Yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlenirken, kurslarda eğitim veren bazı görevliler, çocukları yaz Kur'an kursuna özendirmek ve cami sevgisini kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.Saray Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde din görevlisi olarak çalışan Ahmet Aydın ile müezzin Mehmet Coşkun, ders sonunda, hayırsever vatandaşların desteğiyle çocuklar için cami avlusunda mangal yaptı.Cami cemaatinin katkılarıyla mangalda pişirilen etler çocuklara ikram edildi.Cami imam hatibi Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları yaz Kur'an kursuna heveslendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Çocukların durumdan memnun olduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:"Bugün de değişiklik olsun diye mangal hazırladık. Cemaatimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bugün camimizin avlusunda çocuklarımız için mangalda köfte yapıyoruz. Çocuklarımıza köfte ve ekmekten ikram ediyoruz. Rabbim evlatlarımıza Kur’an aşkını lütfeylesin. Kur’an’i bir hayat nasip eylesin. Cami görevlileri olarak yavrularımızın eğitimi ve onların dini eğitimleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İnşallah bu yavrularımız da vatana ve millete hayırlı birer birey olurlar."