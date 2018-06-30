Önce kaza yerine, sonra nikah salonuna gittiler - EDİRNE
- Önce kaza yerine, sonra nikah salonuna gittiler - Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araçlardan detaylar - Olay yerine gelen çiftin görüntüsü - Çiftin nikah görüntüsü detayıÖnce kaza yerine, sonra nikah salonuna gittiler - Edirne 'de nikahı kıyılacak çift, davetli akrabalarının kaza geçirdiğini öğrenince nikah salonundan önce kaza yerine gitti - Olay yerinde, polisten akrabalarının durumunun iyi olduğu bilgisini alan çift, daha sonra nikah salonuna geçtiEDİRNE (AA) - Edirne 'de nikahı kıyılacak bir çift, davetli akrabalarının kaza geçirdiğini öğrenince nikah salonundan önce kaza yerine gitti. Olay yerinde, polisten akrabalarının durumunun iyi olduğu bilgisini alan çift, daha sonra nikah salonuna geçti.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde Murat Boyacıoğlu'nun kullandığı 22 ADD 745 plakalı hafif ticari araç, nikah törenine giden Hüseyin Gelir idaresindeki 39 ES 424 plakalı panelvana arkadan çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazanın ardından fenalaşan Boyacıoğlu, ambulansa alınarak ilk müdahalenin yapılmasının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu sırada kazayı öğrenen Burçin Arı ve Özay Ödem çifti, nikah salonundan önce kaza yerine gitti.Olay yerinde polisten akrabalarının durumunun iyi olduğu bilgisini alan çift, daha sonra nikah salonuna geçti.Burçin Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu günlerinde böyle bir durum yaşandığını belirterek, "Kazayı duyar duymaz akrabalarımızın yanına geldik. Allah'a şükür bir şeyleri yok." dedi. Çift, nikah salonunda, bir ömür boyu birlikteliğe "evet" diyerek dünyaevine girdi.