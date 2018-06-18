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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Önce karısını sonra kendini bıçakladı Haberi

Önce karısını sonra kendini bıçakladı Haberi

Kadının yere düşen elbiseleri

İlk Müdahale Polis Hastane Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-Yere düşen turşu bidonu
-Güvenlik şeridi
-Güvenlik önlemleri
-Yerdeki kanlar
-Zırhlı aracın gidişi
-Çevrede toplanan vatandaşlar

( DİYARBAKIR )- Evde tartıştığı karısını sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakladı- Karısını yaralayan şahıs, daha sonra kendini bıçaklamaya başladı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kapıcılık yapan bir kişi, evde tartıştığı karısını sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakladı. Karısını yaralayan şahıs daha sonra kendini bıçaklamaya başladı.
Olay, Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak’ta meydana geldi. Şaban A. isimli şahıs, eşiyle evde tartışmaya girdi. Bir süre evde tartışan ikiliden Ayşe A., eşyalarını toplayarak dışarı çıkmak istedi. Elinde turşu bidonu ve birkaç elbise ile dışarı çıkan Ayşe A., bir süre ilerledikten sonra eşinin sesini duydu. Ayşe A.’nın yanına yaklaşan Şaban A., eşini darp ettikten sonra yanında getirdiği bıçakla karısına saldırdı. Ayşe A.’yı darp edip yaralayan Şaban A., bıçağı daha sonra kendisine saplamaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şaban ve Ayşe A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalarını tamamlayan güvenlik güçleri de, görgü tanıklarını ifadelerinin alınması için ekip aracıyla karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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