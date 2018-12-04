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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Önce kameralara sonra polislere yakalandılar

Önce kameralara sonra polislere yakalandılar

Emniyet Görüntüsü

( GAZİANTEP )- Çalıntı plaka ile hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı GAZİANTEP

Kapkaç Akalan Kamera Kurusıkı Tabanca Hırsız 


- Gaziantep’te araçlarına çalıntı plaka takarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Gazikent mahallesinde meydana geldi. Şehit Serdar Şakir Caddesi üzerinde bankadan para çeken bir vatandaşı takip ederek arabasında bulunan 170 bin TL’sini çalan şüpheli A.B., D.G., A.Ç., C.B. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahısın evlerinde yapılan aramada arabadan çalınan paranın bir miktarı, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin daha önce çalıntı plakalarla 2 adet banka takipli arabadan hırsızlık ile 1 adet kapkaç olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısların olaylarda kullandıkları çalıntı plaka takılı olan otolarına da el konulurken, şüpheliler haklarında yapılan yasal işlem sonrası çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (AKG-LO-Y)
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