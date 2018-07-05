Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar... Tekirdağ’da 14 zehir taciri tutuklandı

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( TEKİRDAĞ )- Gözaltına alınan 19 zehir tacirinden 14'ü tutuklandı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık titiz bir çalışma sonucu uyuşturucu satışı yapan şahısları gizli kameralarla görüntüledi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteği ile sabaha karşı 29 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aranan 21 kişiden 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (VB-

