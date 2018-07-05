Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar... Tekirdağ’da 14 zehir taciri tutuklandı

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar... Tekirdağ’da 14 zehir taciri tutuklandı

-opersyondan detaylar

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Çevik Kuvvet Gizli Kamera Güvenlik Kamerası 

--kamera görünütlerinden detaylar
--genel görünütü ve detay

( TEKİRDAĞ )- Gözaltına alınan 19 zehir tacirinden 14'ü tutuklandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık titiz bir çalışma sonucu uyuşturucu satışı yapan şahısları gizli kameralarla görüntüledi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteği ile sabaha karşı 29 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aranan 21 kişiden 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (VB-
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı