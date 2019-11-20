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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Önce dua edip, sonra kapıyı kırıp camiyi soymuşlardı...Hırsızlar yakalandı

Önce dua edip, sonra kapıyı kırıp camiyi soymuşlardı...Hırsızlar yakalandı

emniyetten görüntü

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Yardım Kutusu Polis Ekipleri 

-şahısların çıkışı
-arşiv görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da bir camiye giren 2 hırsız önce dua etti, sonra kapıyı kırıp, yardım kutusundaki paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri eşkâllerini belirledikleri zanlıları yakalamayı başardı. Bursa'da şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Daha sonra imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtti. Hırsızlar yardım kutusu ve takvim para olmak üzere toplam 800 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri camide inceleme yapıp, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Cemaat ise camilerini ikinci defa soyan hırsızlara tepki gösterdi. İkinci kez camilerinin soyulduğunu belirten vatandaşlar, "Hırsızlar camiye rahat tavırlarla giriyor. Önce etrafı kolaçan ettikten sonra caminin yardım kutusunu kırarak içindeki paraları çalıyorlar. Sonra caminin içindeki imamın odasına yönelip kilitli kapıyı kırarak, burada bulunan takvim paralarını alıp kayıplara karışıyorlar" dedi.
Polis ekipleri çalışmalarının ardından hırsızların Z.T. ve B.S. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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