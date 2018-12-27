Önce dövdüler, sonra gasp ettiler

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( KOCAELİ )- Uyuşturucu pazarlığı için çağırdıkları şahsı gasp ettiler KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu satmak bahanesiyle çağırdıkları şahsı darp edip, parasını gasp eden şahıslar olaydan 6 ay sonra operasyon sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay, 26 Temmuz 2018 tarihinin gecesinde Yenikent Sırrıpaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı’nda meydana geldi. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda M.Z adlı şahıs iddiaya göre uyuşturucu almak bahanesiyle Mimar Sinan Parkı’na geldi. Şüpheli şahıslar E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P.(20) çağırdıkları şahsı önce darp etti, ardından bıçak zoruyla tehdit ederek cebinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parasını alıp kaçtılar. -6 ay sonra yakayı ele verdiler M.Z.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği olayın peşini bırakmadı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından, şahsı önce darp edip ardından parasını gasp eden şüpheli şahıslar yakalandı. Derince ilçesi ve İzmit Sanayi Sitesi'nde eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli Y.S. ve E.C.P suçunu kabul ederken, E.C.K suçu kabul etmedi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

