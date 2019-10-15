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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Önce dilendiler, sonra döviz aldılar

Önce dilendiler, sonra döviz aldılar

kadınların vatandaşlardan para toplaması

Akalan Kamera Döviz Bürosu 

-kadınların döviz bürosuna girmesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Eminönü'nde dilenerek topladıkları parayı böyle dövize çevirdiler- Vatandaşların duygularını sömüren dilenciler topladıkları paraları dövize çevirirken yakalandı İSTANBUL

- Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın bu kadarına pes dedirtti. Kadınların dilenerek topladıkları paraları cadde üzerinde bir döviz bürosunda dövize çevirdikleri anlar kameralara yansıdı. Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren kadınlar uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti. Daha sonra dilenci kadınların Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü.
Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı.
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