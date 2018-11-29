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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Önce çarptı, sonra ezip geçti...Feci kaza kamerada

Önce çarptı, sonra ezip geçti...Feci kaza kamerada

Kazanın kamera görüntüleri

Kamera Genç Kadın 

-ölen kadının fotoğrafı

( SAMSUN )- Yaya geçidinden geçmemesi hayatına mal oldu SAMSUN

- Samsun’da genç kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 20 Ağustos’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hakan P. idaresindeki 06 BM 6429 otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 1 çocuk annesi 23 yaşındaki Buse Erişci’ye çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kadın tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili mahkeme süreci devam ederken genç kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan P. idaresindeki otomobilin, bölünmüş yolda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptığı ve üzerinden geçtiği görülüyor. Kaza sonrası tutulan raporlarda kadının alkollü olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda ise kadının aslı kusurlu gösterildiği öğrenildi.
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