Önce bıçakladılar sonra parasını gasp ettiler... Bıçaklanan şahıs yaralı halde 300 metre kaçıp yardım istedi

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Kızmazın ayakkabısının görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da kimliği belirsiz 3 kişi kavga ettiği adamı bıçakladıktan sonra parasını gasp etti. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Derviş Kızmaz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, kimliği belirlenemeyen 3 kişi Kızmaz’ı darp etmeye başladı.

Daha sonra bu şahıslar Dervişi bıçaklayıp, üzerinde bulunan bir miktar parasını aldılar. ‘Olay yerinden 300 metre yaralı halde kaçtı’ Kızmaz yaralı bir şekilde 300 metre kadar şahıslardan kaçarak canını zor kurtardı. Kızmaz vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kızmaz’ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Kızmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

