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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Önce bıçakladı sonra kasayı boşalttı

Önce bıçakladı sonra kasayı boşalttı

Şüphelinin adliyeye sevk edilişinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Güzergah Akalan Harekete Geç Kaçış Polis Ekipleri 


- Eskişehir'de bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra iş yeri kasasında bulunan 15 bin lirayı gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 21.55 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir iddia bayiinde M.B.A. (34) isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanarak iş yeri kasasında bulunan 15 bin 295 TL parayı gasp etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince ivedilikle iş yeri ve KGYS kameralarından kaçış güzergahı ve şüphelinin açık kimliği tespit edildi. Ardından şüphelinin bulunabileceği yerler araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin Vural Sokak'ta (Barlar Sokağı) bulunan bir iş yerinde olduğu belirlendi. Ekipler bahse konu iş yerinde, şüpheliyi olayda kullandığı giysiler ve gasp ettiği 15 bin 295 TL parayı olaydan çok kısa bir süre sonra yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirildi. Ayrıca gasp edilen paralar ise M.B.A.'ya teslim edildi. Öte yandan şüpheli U.A. emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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