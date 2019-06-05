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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Haberi

Ön kaputta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Haberi

Kedi kurtarma çalışmaları

Bayram Tatili Bild Yavru Kedi 

-Olay yerinden detay
-Araç sahibi ile röp.
-Kedinin çıkartılması ve salınması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Didim ilçesinde, aracın ön kısmına saklanan yavru kedi, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda saklandığı yerden çıkartıldı. Didim’de bayram tatiline gelen bir vatandaşın aracının ön kısmına giren kedi başarılı bir operasyona kurtarıldı. İlçeye tatile gelen vatandaş ailesiyle birlikte deniz kenarına gitmek istediği esnada araçtan çıkan sese duyarsız kalmadı. Aracın ön kaputunda kedi olduğunu fark eden vatandaş olayı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada ön kaputa saklanan yavru kediyi başarılı bir operasyonla saklandığı yerden çıkardı. Yavru kedi araçtan kurtarılarak tekrar sokağa salındı. Araç sahibi ise kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (HÇ-MB-Y)
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