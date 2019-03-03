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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ön ayakları felç olan keçi görenleri şaşırtıyor İzle

Ön ayakları felç olan keçi görenleri şaşırtıyor İzle

Keçinin yürümesi

Keçi 

-Keçinin diğer koyunlar arasında dolaşması
-Zuhal'in keçi ve koyunlara yem vermesi
-Zuhal ile röportaj
-Detaylar

( KAYSERİ )- Küçük Zuhal, felçli keçiyi özenle besliyor KAYSERİ

- Kayseri'de ön ayaklarına yapışan keneler nedeniyle felçli kalan keçi görenleri şaşırtıyor. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde 14 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu'nun baktığı ve ön iki ayağı felçli olan keçi görenleri şaşırtıyor. Koyunlar arasında dizlerinin üzerinde dolaşan keçiye özenle bakan Zuhal Çobanoğlu, "Keçi hastalandığı dönemde kene vakaları çoktu. Keçinin üzerine fazla kene yapışmış. İlk dönemlerde daha kötüydü yerden kalkamıyordu. Şu anda 2.5 yaşında ve dizlerinin üzerinde yürüyor" dedi.
Zuhal Çobanoğlu, dizleri üzerinde yürüyen keçinin yavrulaması gerektiğini ancak hastalığı nedeniyle yavrulayamadığını ifade etti.

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