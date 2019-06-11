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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

-Hurdaya dönen araç

Hastane Yaşam Mücadelesi Kız Arkadaş Bild Mezuniyet 

--Yerdeki kan izleri
--Polisin çalışmaları
--Ambulansın hastaneye gelişi

( AYDIN )- Site duvarına çarpan aracın sürüklediği baba ağır yaralandı, oğlu ve kız arkadaşının tedavisi sürüyor AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte otomobilin içerisinde otururken omzuna falçata saplayan babasını araçla sürükleyen oğul, site duvarına çarparak durabildi. Duvar ile otomobilin arasında kalan baba yaşam mücadelesi verirken; oğlu ve kız arkadaşının tedavisi sürüyor. Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olan Hasan Kaya (19), bugün yapılacak olan mezuniyet gecesi öncesi araç kiralayarak kız arkadaşı Aynur B. (19) ile dolaşmaya çıktı. Hurdacılık yapan baba İsmet Kaya, mora verdikleri Fatih Kapalı Pazaryerinde araç içerisinde oturup sohbet etmekte olan oğluyla karşı karşıya geldi. Aralarında daha önceden de kavgaların yaşandığı iddia edilen baba oğul, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Omzuna falçata saplanınca gaza bastı Baba İsmet Kaya, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki falçatayı otomobilin sürücü koltuğunda oturan oğlunun sol omzuna sapladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan Hasan Kaya, aracın camını kapatmaya çalışarak gaza bastı. Yarı kapanan cama sıkışan baba, otomobille birlikte sürüklendi. Büyük bir hızla kapalı pazaryerinde çıkan otomobil, kapının karşısındaki sitenin beton duvarına çarparak durabildi. Araç ile duvar arasında sıkışan baba İsmet Kaya, başından ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kanlar içerisinde çıkartılan oğul Hasan Kaya ile kolundan yaralanan kız arkadaşı Aynur B., ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen baba İsmet Kaya’nın hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi. (MB-
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