OMÜ’de Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Haberi

( SAMSUN ) OMÜ’de Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu SAMSUN



- Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu" başladı.

Sempozyumda bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Toplumun her kesiminin eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemesi önemli ve gereklidir” dedi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyuma katılan Vali Osman Kaymak, “100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonun açılışı vesilesi ile aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sempozyum şehrimizde ve üniversitemizde eğitime verilen önemin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Samsun’un kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu ve eğitim sahasında da başarıyı yakalamak için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Vali Kaymak, “Hedefimiz potansiyeli en verimli şekilde harekete geçirmektir. Bu hedef doğrultusunda okul öncesi, ilk ve ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde hepimize görev düşmektedir. Burada bir hususu vurgulamak isterim her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarılı olmak için birlikte ve aynı motivasyon ile hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Eğitimin tüm ülke sathında desteklenmesi gerektiğini aktaran Kaymak, “Toplumun her kesiminin eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemesi önemli ve gereklidir. Her birimiz okulda aldığımız eğitimler doğrultusunda çocuklarımız için doğru ve güzel davranışlar ortaya koymalı, onlar için en güzel rol modeller olmalıyız. Bunu başardığımızda büyük umutlarla eğitime yapılan yatırımlar da anlam kazanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız, yüce şanlı bir millet olarak yaşatır. Ya da esarete ve sefalete sürükler" Kurtuluş Savaşı’nın adımlarının atıldığı şehirde ve o günün adını taşıyan üniversitede bu sempozyumu düzenlemekten mutlu olduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç şunları söyledi: “Eğitimin önemi konusunda hiçbir kimsenin farklı bir duruşu söz konusu değil. Herkes bir şekilde eğitimin ne kadar önemli olduğunu ifade etmekte ve veciz sözler söylenmektedir. Ama uygulanması konusunda takip edilen yöntemler felsefeler konusundaki farklar bir takım ayrılıklar doğurmaktadır. Atatürk’ün veciz bir sözüyle devam edeyim, ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız, yüce şanlı bir millet olarak yaşatır. Ya da esarete ve sefalete sürükler’ sözü eğitimle ilgili söylenmiş en veciz sözlerden birisidir.” Eğitim anlamında üniversitelerin kendi projelerini ürettikleri koşulda daha başarılı olacaklarını belirten Rektör Bilgiç, “Gençlerimizi üniversitelerimizde yetiştirirken kendilerine sadece birer lisans diploması teslim ederek değil, onların aynı zamanda fikirlerini geliştirebilecekleri ortaya koyabilecekleri bunları da bilgiye ve teknolojiye dönüştürebilecekleri imkanları da onlara sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Programın sonunda Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Topluluğu ufak bir konser verdi. 26 Ekim’de başlayan ve 3 gün sürecek olan Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu’nun açılışına OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’in yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.





