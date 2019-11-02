Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-VALİNİN CENAZE NAMAZINI KILMASI

-CENAZENİN TAŞINMASI

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’a havalimanı açılması için 500 dönüm arazi bağışlayan Mustafa Çıldır’ın damadı ve yeğeni olan ve ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek 95 yaşında tamamlayan Şevki Çıldır son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 3’ü kız 4 çocuk babası Şevki Çıldır için, bugün öğlen namazına müteakip Bey Cami’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, AK parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Şevki Çıldır kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hayatı boyunca Çıldır Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara açılması için verdiği mücadele ile bilinen emekli öğretmen Şevki Çıldır, rahatsızlığı süresince de en büyük isteğinin Çıldır Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara açılmasını istemişti.



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