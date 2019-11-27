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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Ömerli Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi İSTANBUL

Doluluk Oranı 


- Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı'nda su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 29,68'e kadar geriledi. Barajdaki son durum havadan görüntülendi. Beklenen yağışın gelmemesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 36 seviyelerine kadar düştü. Ömerli barajı'nda doluluk oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşerken İstanbul'daki doluluk oranı en fazla olan baraj ise yüzde 62,98 ile Elmalı Barajı. Ömerli Barajı'nda son 11 yılın kasım ayına bakıldığında en düşük seviye bu yıl yüzde 29,68 ikinci en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 33,25 olmuştu. Barajın havadan çekilen görüntülerinde su seviyesinin net bir şekilde azaldığı görülüyor.
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