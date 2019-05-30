Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ömerli Barajı'nda feci ölüm

Ömerli Barajı'nda feci ölüm

Cesedin çıkarılması

Baraj Gölü 

-İtfaiyeden görüntü
-Cesedin taşınması
-Çocuğun daha önce çekilmiş görüntüleri
-Çocuğun fotoları

( İSTANBUL - EK) - Traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilmesiyle baraja düştü - Traktör üzerinde daha önce odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı - Boğulan şahsın cesedini itfaiye çıkardı İSTANBUL

- Ömerli Barajı kenarında traktörle odun toplayan Barış Er isimli şahıs traktörün devrilmesiyle baraja düştü. Şahıs boğularak hayatını kaybederken, Er'in cesedini itfaiye ekipleri çıkardı. Öte yandan daha önce Barış Er'in traktör üzerinde ayakta odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Olay Ömerli Barajı'nda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Barış Er isimli şahıs orman kenarında iddiaya göre traktörle odun topluyordu. Odun toplama esnasında traktör baraj gölüne devrildi. Traktörde bulunan Barış Er, göl düştü. Bir süre sonra Barış Er gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsın cesedini çıkardı. Şahsın cesedi ardından ceset torbasıyla güçlükle yukarı çıkarılarak Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Öte yandan Barış Er'in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı