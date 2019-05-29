Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ömer Halisdemir heykeline zarar verenin çocuk olduğu ortaya çıktı Haberi

Ömer Halisdemir heykeline zarar verenin çocuk olduğu ortaya çıktı Haberi

güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Darbe Girişimi Harekete Geç Polis Ekipleri Saldırı 

-çocuğun gelmesi
-yanlışlıkla tüfeği çıkarması
-bırakıp kaçması
-arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in Mamak'taki heykeline saldırı düzenlendiği iddiası Ankara Emniyeti'ni harekete geçti. Mamak'ta heykeldeki tüfeğin kırılmasın ardından polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerini inceleyen polis parkta oynayan küçük çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuk, heykeldeki silahı almaya çalıştığı görülmekte. Bir süre uğraşan çocuk tüfeği almayı başarıyor ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçıyor. Belediye ekipleri tarafından bulunan tüfeğin tamirat işleminin ardından heykele yeniden takılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı