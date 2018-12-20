Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Ombudsmanlığı üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz' - ESKİŞEHİR Haberi

'Ombudsmanlığı üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz' - ESKİŞEHİR Haberi

"Ombudsmanlığı üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz" - ESKİŞEHİR - Detaylar - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması"Ombudsmanlığı üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz" - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:"Ombudsmanlığı Türkiye'nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100'ün üzerine çıkartmaktır"ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ombudsmanlığı Türkiye'nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100'ün üzerine çıkartmaktır." dedi.
Malkoç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta, Türkiye'de devletin insanlara bütün imkanları elinden geldiğince seferber ettiğini vurguladı.Devletin yönetenlerin insanlık için her hizmeti verdiğini anlatan Malkoç, şunları ifade etti:"Hizmetlerin sunumunda ya da hizmetlerden faydalanmada eksiklik, kusur ve hata görülürse veya hizmeti sunan kamu görevlilerince bir davranış bozukluğu ya da hizmetin kalitesine yakışmayan bir durum görülürse bunu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyın. Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık mahkemeye gitmeden kolayca, ücretsiz başvurulabilecek, kısa zamanda sonuçlanabilecek ve hepsinden önemlisi de idare ile insanımız arasında barış köprüsü oluşturabilecek bir müessesedir. 6 yıllık bir kurumuz. Ombudsmanlığı, Türkiye'de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak ve tanıtmayı arzu ediyoruz. Ombudsmanlığı Türkiye'nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100'ün üzerine çıkartmaktır." - "İnsanlar eşit olarak doğar"Malkoç, üniversitelerde uygun olan fakültelerle ya da akademisyenlerle proje ve rapor çalışması yaptıklarını söyledi.

kişinin huzuru ile refahı, hak ve imkanlarını kullanabilmesinde işin temelini adaletin oluşturduğunu ifade eden Malkoç, "Adaletin olmadığı yerde ne hak, ne özgürlük, ne huzur, ne barış, ne de kalkınma olur. Size yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başkasına yapmamanız adaletin temeli oluşturuyor. Çünkü insanlar eşit olarak doğar. Bu adaleti kamudaki görevlilerin çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerekiyor." diye konuştu.
Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve diğer ilgililerle öğrenciler katıldı.

Özgürlük Davranış Bozukluğu Ombudsman Öğrenciler Kamu Görevlileri 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı