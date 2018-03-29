Ombudsman İzmirlilerle buluştu

- Salondaki katılımcılardan görüntüler - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın konuşması - Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatıdır. Avukat danışma ücreti alabilir ama biz almayız. Bu hizmeti bedava olarak yapıyoruz. Anayasa ve kanun bize bu görevi vermiş" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "En büyük arzumuz resmi dairelere tebessümle giren bir kişinin oradan çıkarken daha çok gülücükle ayrılması"İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, devlet ve millet arasında köprü görevini ve halkın avukatı rolünü üstlendiklerini söyledi.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman İzmir liler ile Buluşuyor" konulu toplantı, tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, toplantıda yaptığı konuşmada, devletin kamu kurumlarının vatandaşlara hizmet sunduktan sonra hizmette bir kusur, eksiklik varsa kurumun başvuruları aldığını söyledi.
Malkoç, kurumun devlet ve millet arasında bir köprü görevi gördüğüne işaret ederek, "Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatıdır. Avukat danışma ücreti alabilir ama biz almayız. Bu hizmeti bedava olarak yapıyoruz. Anayasa ve kanun bize bu görevi vermiş." dedi. Vatandaş için hak arama yolunun büyük önem taşıdığının altını çizen Malkoç, artık trafikteki küçük tartışmaların bile beyzbol sopasıyla yapılan kavgalara ve karşılıklı açılan davalara dönüşmemesi için çalıştıklarını aktardı.Malkoç, kurumun çalışmalarının yeterince anlaşılamadığına dikkati çekerek, "Devlet hayatında 3 - 5 yıl çok uzun süre sayılmaz. Biz de kurumu anlatmak için sadece Ankara'da faaliyette bulunmuyor, sizlerin yanına geliyoruz." diye konuştu. Çalışmalarıyla idarenin şeffaflaşmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Malkoç, toplantıda sivil toplum kuruluşu, muhtarlar, kanaat önderlerinin görüşlerini alacaklarını dile getirdi. - "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye'de her kesimden insanın Kamu Denetçiliği Kurumuna olumlu baktığını belirtti. Ombudsmanlık kavramının temelinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışının bulunduğunu dile getiren Dağ, devletin ilelebet payidar olması ilkesinden yola çıktıklarını dile getirdi.Dağ, AK Parti'nin de siyasetin merkezine insan hak ve hürriyetlerini yerleştirdiğini belirterek, artık Türkiye'de devletin "korkulan bir aygıt" olmaktan çıktığını söyledi.
Ombudsmanlık kavramının güvenilirlik, bütün taraflar için makul sonuçlara ulaşma, ikna edici ve nazik bir üsluptan geçtiğine işaret eden Dağ, "En büyük arzumuz resmi dairelere tebessümle giren bir kişinin oradan çıkarken daha çok gülücükle ayrılması. Bunun hem ülkemizin daha da ilerlemesine hem de yöneticilerine teşvik edici noktada olmasına çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bir vergi dairesinde bir memur birisine olumsuz bir şey söylerse bunun şikayeti bize geliyor. 'Ülkeyi yöneten sizsiniz.' diyor. Bu konuda hassasiyetimiz her seferinde var. Bundan sonra da var olacaktır." dedi. Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çalışmalarını ve taleplerini anlattı. Toplantıda engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar, cemevlerinin statüsü, kadına yönelik şiddete karşı alınabilecek önemler gibi konular gündeme geldi.