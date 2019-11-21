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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Ölüü' yazan duvarın dibinde öldü İzle

'Ölüü' yazan duvarın dibinde öldü İzle

Ölen şahsın görüntüsü

Polis Tatlı İmalathanesi İmalathane Sağlık Ekipleri Trol 

-Polisin çalışma yapması
-Genel detay görüntü
-Duvarda ölü yazan foto

( ADANA ) "Ölüü" yazan duvarın dibinde öldü- Adana'da bir tatlıcıda çalışan hamur ustası "ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu ADANA

- Adana'da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi "ölüü" yazan duvarın dibinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesinde, bir kişinin sokaktaki duvarın dibinde hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın öldüğünü ve bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın (55) olduğunu belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.
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