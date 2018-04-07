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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölümüne yolculuk eden patenli gençlerin uyarıya akıl almaz cevabı kamerada İzle

Ölümüne yolculuk eden patenli gençlerin uyarıya akıl almaz cevabı kamerada İzle

Patenli gençlerin görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletçinin görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da trafikte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençler, kendilerini uyaran başka bir sürücüye tepki gösterdi. Hem kendi canlarını hem de motorcunun canını tehlikeye atan gençlerden biri kendilerini uyaran sürücüye, “Ben bunu profesyonel olarak sürmesem bu yolda ne işim var” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul'da patenli 3 genç, motosiklet sürücünün arkasına tutunarak ilerledi. Gençler akan trafikte dakikalarca motosiklet sürücüsüne tutunarak ilerlerken, hem kendi canlarını hem de sürücünün canını tehlikeye attılar. Hafriyat kamyonu yanlarından geçerken bile rahatlıklarını bozmayan patenli gençler görenleri hayrete düşürdü. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu ile görüntüleyen sürücü, “Gençler doğru bir şey mi yapıyorsunuz” diyerek uyardı. Bunun üzerine gençlerden biri, sürücünün yanına gelerek “Biz Kocaeli'nden geldik. Ben bunu profesyonel olarak sürmesem bu yolda ne işim var” diyerek kendilerini uyaran sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tehlikeli yolculuğu görülen gençleri, otomobil sürücüsünün uyardığı görülüyor. Bunun üzerine patenli gencin sürücüye tepki gösterdiği görülüyor. (ZA-HB-
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