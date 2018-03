Ölümün ucunda ekmek parası

-Vincin dışarıdan görüntüsü

-İHA muhabiri ve vinç operatörünün vince merdivenden çıkılması

-Vincin tepesinde röportaj

-Vincin çalıştırılması

-Vinç Operatörü ile röp.

-Genel görüntüler



( BALIKESİR -ÖZEL)- Metrelerce yükseklikte tehlikeli görev- Bu işi yapmak cesaret ister BALIKESİR



- Metrelerce yükseklikte ekmek parası kazanan kule vinç operatörleri adeta ölüme meydan okuyor. 5 yıldır kule vinç operatörlüğü yapan Ramazan Demir, mesleğinin zorluklarını anlattı. Balıkesir'de bir inşaat firmasında operatörlük yapan Demir, işinin çok zor olduğunu ve yapacağı ufacık bir hatanın başkalarının ölümüne yol açabileceğini söyledi.



Bu işte önceliğin aşağıda çalışan işçilerin güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkat çeken Ramazan Demir, "Bu iş dikkat ve tecrübe ister. En ufak bir hata bir insanın aşağıda ölmesine mal olur. Önce aşağıda çalışanların güvenliğini alman lazım. Çalıştığın her an dikkatli olman lazım. Vincin içindeyken sürekli telsiz anonslarını takip etmemiz gerekiyor. Bu işi zaten her insan yapamıyor. Yapanların da belgesi oluyor. Bunun eğitimlerini görüyoruz. Kursuna gidiyoruz ve belgeyi alıyoruz. Sertifikayı aldıktan sonra bilinen yerlere başvuru yapıyoruz ve şartlar uyunca da iş başı yapıyoruz" dedi.

23 yaşında olan ve mesleğini çok sevdiğini söyleyen Demir, "Mesleğimden çok memnunum ve severek yapıyorum. Günde 6 defa bu merdivenlere inip çıkıyorum. Bu vinç 40 metre. 95 metrelik vinçte de çalıştım 60 metrelik vinçte de çalıştım. Bu vincin içinde çayımı da yapıyorum. Isıtıcımız da var, klimamız da var" diye konuştu.

Çalıştığı sektörde piyasaların kötü olduğuna dikkat çeken Demir, "Şu an bizim piyasalarımız düşük. Bizim maaşlar 4 bin ve 4 bin 500 civarında. Şu anda piyasalar çok kötü. Bu işi yapan bazı arkadaşlarımız piyasaları düşürdü. O arkadaşlara sesleniyorum. Düşük maaşla gitmeyin, mesleğimizi öldürtmeyin. Kimse aç kalmaz zaten. Aç kalan da gelsin ben onun bir maaşını veririm. Mesleğimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Ramazan Demir, Balıkesir merkezde özel bir inşaatta mesleğini yapıyor.