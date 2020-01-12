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( HAKKARİ ) Ölümün kıyısında "ekmek mücadelesi"- Çatı temizlemek ekmek kapısı oldu HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar birçok vatandaşın ekmek kapısı oldu. Yüksekova’da etkili olan soğuk ve çetin hava hayatı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 6 ay boyunca süren kış mevsimi, ilçede birçok iş sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bununla beraber ilçe merkezindeki bina çatılarında biriken karlar, birçok vatandaşın ekmek kapısı oldu. Çatı temizleme işi yapan birçok vatandaş, bu şekilde evine katkıda bulunuyor. Bir binanın tamamının temizlenmesi için dondurucu havalara rağmen 50 lira alan vatandaşlar adeta canlarını hiçe sayıyor. Çatı temizleyen Cemil Yılmaz, evlerine ekmek götürmek için çatıları temizlediklerini belirterek, “Yüksekova’nın kışı meşhurdur. Bizde arkadaşlarla şu an kar temizleme işi yapıyoruz. Şu an 6’cı kattayız. Kar temizlememiz ise 3 saat sürecek gibi. Tüm zorluklara rağmen çatılara çıkıp temizliyoruz. Biliyorsunuz Yüksekova gibi yerde iş imkanları baya kısıtlı, bizde bu fırsatı değerlendirmek için bunu yapıyoruz” dedi.





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