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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı

Ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı

itfaiye ekiplerinin yavru köpekleri kurtarması

( MUĞLA )- Fethiye’de kuyuya düşen 4 köpek yavrusu Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. MUĞLA

Yavru Köpek Köpek Köpek Yavrusu Yavru Köpekler 


- Muğla Fethiye’de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Fethiye Bozyer Mahallesi Toruluk Caddesindeki kuyudan köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler dar su kuyusunda bulunan 4 köpek yavrusunu ip yardımı ile kurtardı. Yavru köpekler sahibine teslim edildi. (BT-Y)
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