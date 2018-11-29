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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

ARŞİV-

İhlas 

-DENİZDEN DETAYLAR
-DENİZ OTOBÜSLERİNİN DETAYI
-BUDO İSKELESİ
-VATANDAŞ DETAYI

( BURSA ) BURSA

- Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu. Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu. Edinilen bilgiye göre, BUDO’da iptal olan seferler; 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) İDO’da iptal olan seferler; 07:30 - Bursa-Yenikapı 07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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