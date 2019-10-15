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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Emniyet Müdürlüğünden detay görüntüler

Hastane Baros Akkale Ağır Yaralı 

-Zanlıların emniyetten çıkarılma anları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan 2 Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi. Önceki gece Barbaros Mahallesinde saat 01:30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alınmıştı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
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