Ölüme terk edilen atı hayata bağladılar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta dere yatağında vatandaşlar tarafından ayağı kırık halde bulunan at, tedavisi yapılmak İstanbul'a gönderildi. Merkez ilçeye bağlı Asma Mahallesi'ndeki derede bir atın sağ arka ayağının kırık şekilde gezdiğini gören vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesi ekiplerine ve Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi emekli öğretmen Suzan Arı'ya bildirdiler. Ekipler tarafından dere yatağından çıkarılan at Zonguldak Belediyesine ait yere getirilerek bakımları yapıldı. Ayağının durumunun kötü olduğu için merkezi İstanbul'da bulunan Doğa ve Yük Hayvanları Federasyonu Başkanı Okan Oflaz ile irtibata geçen Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi emekli öğretmen Suzan Arı, Oflaz'a atın durumu hakkında bilgiler verdikten sonra federasyon atın bakımı üstlendi. Yaralı at Doğa ve Yük Hayvanları Federasyonu tarafından Zonguldak'a gönderilen nakil aracı ile alınarak tedavisi yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Atın ayağı kırık şekilde dolaştığı ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirten Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak Temsilcisi emekli öğretmen Suzan Arı; "Asma deresinden atı belediyelerin büyük desteğiyle aldık. Temizlik işletmesinde hayvanların olduğu yerde misafir edildi. Doğa ve Yük Hayvanlarını Koruma Konfederasyonu araba göndererek bu hayvanın tedavisini üstlendi. Bundan sonra İstanbul'da tedavisi yapılacak. Gerekli bilgiler bize gelecek. At tekrar Zonguldak'a geri gelmeyecek ve orada bir çiftliğe sahiplendirilecek" dedi.

