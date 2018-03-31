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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölüme kıl payı... Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Ölüme kıl payı... Kadın sürücüye çarpıp, kopan plakasını alıp kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerası

Tahkikat Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Kadın Sürücü 

-Kaza anı
-Kaza sonrası yaşananlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da otomobilin çarptığı sürücü başka bir araca çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Nilüfer Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Yol üstünlüğü bulunan Zehra U. (35) idaresindeki otomobile, alt taraftan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracında 10 yaşındaki oğlu da olduğu öğrenilen Zehra U. otomobiliyle önce ağaca ardından başka şeritte park halinde bulunan araca çarparak savruldu. Kaza sonrası kadın sürücüye çarpan otomobil sürücüsü bir süre olay yerinde bekledikten sonra plakasını alarak kaçarken, sürücü Zehra U.'yu ise esnaf tarafından sakinleştirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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