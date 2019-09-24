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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ölümden zıplayarak kurtuldu...O anlar kamerada

Ölümden zıplayarak kurtuldu...O anlar kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Yaya Geçidi Aktüel 

-Yaşlı adamın karşıya geçmeye çalışması
-Bir otomobilin önünden zıplayarak kurtulması
--aktüel-
-Yoldan detay
-Görgü tanığı ile röp.

( MERSİN )- Mersin'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın, otomobilin önünden zıplayıp ölümden kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı MERSİN

- Mersin’in Erdemli ilçesinde bir yayanın kendisine çarpmak üzere olan otomobilden zıplayıp kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. İlginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Mersin Antalya D-400 Karayolu'nun Antalya Mersin istikametinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir yaya yol kenarına geldi. Hızla akan trafiği kontrol eden adam, yaya geçidini kullanıp karşıya geçmek için koşmaya başladı.
Tam refüje ulaşmasına iki adım kala bir otomobil kendisine çarpmak üzereyken, son bir hamle yaparak zıpladı. Otomobilin kendisine çarpmasına ramak kala yaptığı bu hamle yaşlı adamın hayatını kurtardı.Refüje gelen adam önce elini kaldırdı, sonra yaşadıklarıyla donup kaldı. Bir süre sonra da yanından hızını bile kesmeden devam eden otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yol kenarında motosiklet üzerindeki 2 kişi ise saniyeler içinde yaşanan ilginç olayı şaşkınlıkla izledi.
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