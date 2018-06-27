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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

Olay yeri aktüel görüntü

Polis Kamera Polis Ekipleri Aktüel Direksiyon 

-Güvenlik kamerası
-Şahısların aracın başında durması farı tamir etmesi
-Aracın hızla gelmesi
-Araç basındakı kişilerin kaçması
-Aracın diğer araca çapması
-Şahsın araçtan inmesi

( İSTANBUL )- Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan böyle kurtuldular- Kaza anı saniye saniye kamerada İSTANBUL

- Bahçelievler’de aracın farını tamir eden oto aksesuarcısı ve müşterisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın altında ezilmekten son andan kurtuldu. 2 kişinin saniyelerle ölümden kurtulduğu kaza güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Olay, 17 Haziran tarihinde saat 22:00 sıralarında Yenibosna Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bir araca ardından da kaldırımda far tamiri yapılan başka bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan aracın farını değiştiren oto aksesuarcısı Emre Özkan ve müşterisi Resul Güney ise aracın kendilerine doğru geldiğini görerek kaçtı ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir kişi kaputu açık aracın yanında dururken diğer bir kişi ise aracın farını değiştirmek için uğraşıyor. Tam bu esnada kontrolden çıkan aracın kendilerine doğru hızla geldiğini gören oto aksesuarcısı ve müşterisi kendilerini son anda yana doğru atıyor ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuluyor. Kaza yapan aracın sürücüsü ise aracından panik ile iniyor ve bir süre sonra yere yığılıyor. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken yapılan ölçümlerde şahsın alkollü olduğu iddia edildi. (VK- ÖY-
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