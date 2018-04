20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

devamı Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

- Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu Mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ölümden döndü. Tekneleri su alıp batan öğrenciler kurtarıldıktan sonra yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğle saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenciyle teknedeki 7 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra İHA mikrofonlarına konuştu.Sabah saatlerinde Fethiye Limanın kayıtlı Mer-May teknesiyle dalış için Hamam Koyuna doğru yola çıktıktan sonra tekneleri su alınca 112 Acil Servis’ten yardım isteyen öğrenciler olayın şokunu üzerilerinden atamadı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan öğrencilerden Mustafa Önal, “İstanbul sabancı üniversitesinden geldik. Bugün ikinci günümüzdü. Sabah dalış yapmak için olayın geçtiği mevkiye intikal ettik. Daha sonra bir kaza gerçekleşti. Ufak tefek sıyrıkların dışında hepimiz iyiyiz. Olay anında teknenin ön tarafındaydık. Tekne ayrılmak için zincir alıyordu. O sırada tekne ekibinin yönlendirmesiyle herkes can yeleklerini giydi. Teknenin ön tarafına gelsin dediler. Daha sonra tekne hızlı bir şekilde battı. Henüz dalış yapmamıştık. Tekne battıktan sonra kendi çabalarımızla kıyıya ulaştık ve acil çağrı merkezinden yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi oradan sağ salim çıkardılar” diye konuştu.“Hepimiz için çok zor bir gün oldu” Sabancı Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü Başkanı Onur Cengiz ise henüz gezilerini başında çok zor bir gün yaşadıklarını ifade ederek “Olayın ardından çağrılarımıza yanıt veren ekiplerin yardımıyla kurtulduk. Mümkün olduğunca hızlı geldiler. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük temennimiz. 3 yıldız dalıcıyım. Teknenin niye battığı konusunda herhangi bir fikrim yok. Tekne battıktan sonra korkanlar oldu ancak bunun üstesinden geldik. Kıyıya ulaşmamız en fazla 15-20 dakika sürdü. Kıyıya çıktıktan sonra zaten her şey kontrol altındaydı” diyerek ölümden döndüklerini ve çok korktuklarını belirtti.