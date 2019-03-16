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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ölümden kıl payı kurtuluş...Bahçe duvarı böyle çöktü

Ölümden kıl payı kurtuluş...Bahçe duvarı böyle çöktü

Duvarın çökmesi

Hastane Güvenlik Güçleri Kamera 

-Kadınların ve vatandaşların kaçması
-Bir kadının ayağının duvara sıkışması
-Vatandaşların koşarak yardım etmesi
-İş makinelerinden görüntü
-Temizlik çalışmaları
-İtfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir bahçenin duvarı çöktü. Olay anında duvarın dibinden geçen 3 kadın, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerindeki bir bahçede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, topraktaki kayma nedeni ile bahçenin duvarı bir anda çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın, şans eseri yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı. Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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