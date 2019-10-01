'Ölümden kaçtığımız için mutluydum, meğer bizi burada bekliyormuş' - İDLİB Haberi
"Ölümden kaçtığımız için mutluydum, meğer bizi burada bekliyormuş" - İDLİB - Rejim saldırılarından kaçan İman Humiyyid ve çocuklarından detaylar - Türkiye sınırı yakınındaki araziye sığınan İman Humiyyid ile röportajİDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırı yakınındaki araziye sığınan İman Humiyyid, 6 aylık bebeğini toprağa verdi. Diğer bebeği de rahatsızlanan anne, barınacak sağlıklı bir yer, çocukları için tedavi ve gıda desteği bekliyor.İman Humiyyid, bombardımanda evlerinin yıkılması üzerine İdlib 'in güneyindeki Keferruma beldesinden 5 çocuğu ve eşiyle kaçmak zorunda kaldı.Türkiye sınırına yakın Kelli köyü civarında bir tarım arazisine sığınan aile, çadır temin edemedi.Ailenin en küçük çocuğu 6 aylık İbrahim, sağlıksız şartlarda barındığı için hastalandı.AA muhabirine konuşan anne Humiyyid, şunları anlattı:"Çocuklarımı molozların altından çıkardım. 5 evladımla ölümden kurtulduk. Ancak 6 aylık bebeğimin sağlık durumu giderek kötüleşti. Bir sağlık ocağından diğerine götürdük. Kimse hastalığını anlayamadı. Son olarak bir doktorun acilen ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine Türkiye'ye sevk ettiler." - "Oğlum ambulanstayken son kez bana baktı, sonra vefat etti"Bebeğinin telefondaki fotoğrafını gösteren anne, "Oğlum ambulanstayken bana baktı, sonra vefat etti." dedi. Humiyyid, 1,5 yaşındaki Aye isimli bebeğinin de hasta olduğunu belirterek " 'Kanında bakteri var.' dediler. Paramız olmadığı için uzman doktora gösteremiyoruz. İlaç alacak paramız da yok." diye konuştu. "Ölümden kaçtığımız için mutluydum. Meğer ölüm bizi burada bekliyormuş." diyen Humiyyid, çocuklarının sağlık sorunlarının arazi koşullarından kaynaklığını vurguladı.Acılı anne, "Çocuklarımı getirdiğimde sağlıklılardı. Toz, pislik, duman, gıda yetersizliğinden sağlıklarını yitirmeye başladılar." ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı'ndan bu yana et yemediklerini, eti ancak marketlerde gördüklerini dile getiren Humiyyid, memleketindeki evleri yıkıldığı için geri dönme şanlarının da olmadığını kaydetti. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.Rejimin tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurduğu 31 Ağustos'tan bu yana saldırılar nispeten azalsa da yerinden edilen siviller, evleri yıkıldığı için geri dönemiyor.
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