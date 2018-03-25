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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Ölümden döndü ,yüzü kanlar içinde sigara yaktı İzle

Ölümden döndü ,yüzü kanlar içinde sigara yaktı İzle

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

İlk Müdahale Bild Kırmızı Işık Sigara Sağlık Ekipleri 

--Kazada yaralanan sürücünün sağlık ekiplerine zor anlar yaşatması
--Yaralının ambulansa bindirilmesi
--İtfaiye ekiplerinden götrüntü
--Detay

( KOCAELİ -HD)- Tıra çarpan kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kırmızı ışıklarda durmak için yavaşlayan tıra çarpan ve hurdaya dönen kamyonetin içerisinden kanlar içinde çıkan yaralı sürücü, yaktığı sigarasıyla tedavi olmayı kabul etmeyip sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy Işıklar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 NF 519 plakalı kamyonet, kırmızı ışıklarda durmak için yavaşlayan 31 ADZ 12 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale gelirken kamyonet sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kazayı 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ısrarlarına aldırış etmeyen sürücü, yaktığı sigarasını içerek tedavi olmayı reddetti. Uzun çabaların ardından sağlık ekipleri tarafından ikna edilen sürücü, ambulansa alınarak ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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