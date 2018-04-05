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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ölüm pahasına araçlarını kurtarmaya çalıştılar

Ölüm pahasına araçlarını kurtarmaya çalıştılar

Dumandan görüntü

Hastane Hasta Ziyareti Yangına Müdahale 

-Araçlarını kurtarmaya çalışanlkardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin uyarması
-Yaşanan panik
-Aracını kurtaranlar
-Röpler
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Haydarpaşa Eğitim Araştırma hastanesinin otoparkında çıkan yangın paniğe yol açtı- Dumanlar altında kalan otoparka araçlarını almak için girmek isteyenlere itfaiye ekipleri engel oldu İSTANBUL

- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin katlı otoparkında bir araçta çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanlar tüm otoparkı ve hastane çevresini kaplarken bazı vatandaşlar duman aldırmadan araçlarını kurtarmaya çalıştı. Yangın akşam 22.00 sıralarında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi katlı otoparkında bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta çıkan yangın nedeniyle tüm otoparkı duman kapladı. Araçlarını kurtarmak için dumanların arasına girmek istediler İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da araçlarını kurtarmak için otoparka girmek istedi. Panik halindeki vatandaşlar otoparka gitmeye çalışırken itfaiye ekipleri, ‘zehirlenirsiniz’ diyerek vatandaşlara engel olamaya çalıştı. Kimi vatandaşlar dumanın az olduğu bölümden araçlarını çıkartmayı başarırken aracını kurtaran bir vatandaş “Yangın çıktı aracımı kurtarıyorum” dedi.
Hastanenin çevresini duman kaplarken ekiplerin yoğun çalışmasını ardından araçtaki yangının söndürüldü. Aracı yanan vatandaş ise hasta ziyaretinde iken aracın yandığını yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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