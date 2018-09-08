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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölüm onu halı sahada yakaladı...Genç öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

Ölüm onu halı sahada yakaladı...Genç öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

Öğretmenin halı sahada kalp krizi geçirme anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Öğretmen Cenaze Namazı Genç Öğretmen 

-Genç öğretmene ilk müdahaleyi arkadaşlarının yapması
-Genç öğretmenin hastaneye kaldırılması
-Cenaze namazının kılınması
-öğretmenin fotoğrafları

( KARAMAN )- Karaman’da genç bir öğretmen, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Genç öğretmenin babasının da genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi KARAMAN

- Karaman’da genç bir öğretmen, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Sümer Mahallesi’nde bulunan özel bir halı sahada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte halı saha maçına giden ve Özel Eğitim Anaokulunda görev yaptığı öğrenilen iki çocuk babası öğretmen Beytullah Keskin (33), maç sırasında bir anda fenalaşarak arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı. Genç öğretmene ilk müdahaleyi maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan genç öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Keskin, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Genç öğretmen için öğle namazını müteakip Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza öğretmenin yakınları ve meslektaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Keskin’in cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığına defnedildi. Babası gibi o da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç öğretmenin babası Mehmet Keskin’in de 39 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Keskin'in babasının mezarına defnedildiği öğrenildi.
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