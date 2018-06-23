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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölüm havalimanında yakaladı

Ölüm havalimanında yakaladı

Güvenlik görevlisinin kalp masajı

( SİVAS ) SİVAS

İlk Müdahale Güvenlik Görevlisi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 


- Sivas Nuri Demirağ Hava limanında check işlemler sırasında yere yığılıp kalbi duran yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas Nuri Demirağ Hava limanı iç hatlar bölümünde meydana geldi. Bilet check işlemi yaptıran Cemal Yıldırım (71) isimli yolcu sırasını beklerken bir anda yere yığıldı. Yere düşünce başını çarparak yaralanan yolcunun kalbi durdu. Yolcuya ilk müdahale Hava limanı güvenlik görevlileri tarafından yapıldı. Bir güvenlik görevlisinin Yıldırım’a kalp masajı yapması başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hava limanında ambulans ve sağlık görevlisi bulunmadığı için şehir merkezinden çağrılan 112 ekibinde görevli sağlık ekipleri hava limanına vardıklarında Yıldırım’a müdahale etti. Ancak duran kalbi çalıştırılamadı.Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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