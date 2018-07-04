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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ölüm eşinin yanında kalp krizi ile geldi

Ölüm eşinin yanında kalp krizi ile geldi

- Sosyal medya görüntüleri

Alışveriş İnşaat Firması Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-- Fotoğrafları
-- Hastane binası
-- Acil Servis
-- Morgdan görüntüler

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 41 yaşındaki Tolga Çakmakçı, eşi ile gezerken bir anda yere yığıldı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Kent merkezinde bir inşaat firmasında forklift operatörü olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Tolga Çakmakçı, dün akşam saatlerinde eşi ile birlikte gezintiye çıktı. Bir alışveriş merkezinde bir süre dolaşan talihsiz adam eşinin yanında bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapılan Çakmakçı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çakmakçı’nın kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (OA
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