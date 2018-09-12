Ölüm dükkanın önünde otururken geldi

-arabanın dükkanın önünde durması olay yeri görüntüsü



( DENİZLİ )- Dükkanının önünde otururken araç çarpan esnaf hayatını kaybetti DENİZLİ



- Denizli’de dükkanının önünde oturduğu sırada araç çarpan esnaf hayatını kaybetti. Olay, Kale İlçesi Ulaçam Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İbrahim Yareno yönetimindeki 20 K 4027 otomobil, cadde üzerinde kaldırıma çıkarak dükkanının önünde oturan Sabahattin Barçın'a çarptı. Kazada, dükkanının önünde oturan Barçın hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı, gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Barçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barçın’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Yareno ise, olay yerinde yapılan ik müdehalenin ardından tedavi edilmek üzere Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Aİ-

