Ölüm döşeğindeki minik Müslüm kendisine uzanacak yardım elini bekliyor Haberi

-Anne Zeliha Ağaç'ın açıklaması

-çocuktan detay görüntüler

-arşiv görüntüler



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Ölüm döşeğinde 3 yıldır yardım bekliyor- Defalarca haber konusu olan hasta çocuğa kimsenin sahip çıkmadığı iddiası ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 3 yıl önce yakalandığı milyonda bir görülen ’metakromatik lökodistrofi’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen 5 yaşındaki Müslüm Ağaç’ın ailesi, çocuklarının tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor. Şanlıurfa'da yaşayan Zeliha ve Mehmet Ağaç çiftinin çocukları Müslüm Ağaç, 2 yaşındayken hastalandı. Şanlıurfa'da hastaneye götürülen Müslüm'e teşhis konulamayınca Çapa Tıp Fakültesine gönderildi. Burada küçük çocuğu muayene eden doktorlar, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalandığını belirledi. 3 yıldır tedavi için her yolu deneyen Ağaç çifti, çalmadık kapı bırakmadıklarını defalarca basına yansımasına rağmen kimsenin kendilerin sahip çıkmadığını öne sürdü. Aradan geçen 3 yılda küçük Müslüm konuşma, yürüme ve yemek yeme gibi özelliklerini kaybetti. Her gün biraz daha eriyor Baba Mehmet Ağaç, oğlunun tedavisinin sadece İtalya’nın Milano şehrinde mümkün olduğunu, yetkililerin devreye girerek sevki için gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Ağaç, “Türkiye'de tedavisi olmayan bir hastalıktır. Doktorlar, tahliller falan yaptılar. Gerekirse biz sizi İtalya Milano'ya göndereceğiz dediler. Aradan 3 yıl geçti. O zaman çocuğum daha ayaktaydı, bu duruma gelmemişti. Sağlık durumu kötüye gitmemişti. Şu anda yüzde 90 çocuk bitmiş. Çocuğumuz her gün biraz daha ölüme yaklaşıyor. En azından şimdi bize al atsınlar. Tedavisi mümkünse ve ne gerekiyorsa yapsınlar istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum. Sesimizi duyun, oğlum ölüyor yardım edin” dedi.

Anne Zeliha Ağaç da, yetkililere seslenerek oğlunun iyileşmesi için yardım istedi.