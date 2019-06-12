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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ölüm denizde yakaladı...Sahil kıyısında fenalaşıp hayatını kaybetti, tatilciler güneşlenmeye devam etti

Ölüm denizde yakaladı...Sahil kıyısında fenalaşıp hayatını kaybetti, tatilciler güneşlenmeye devam etti

Cesedin olduğu bölge detay

Yüzme Kalp Krizi Barla Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ceset detay
-Polislerin çalışması
-Hüseyin Uludağ'ın eşyaları
-Denize girenler
-ölen şahsın fotoğrafı

( ANTALYA )- Konyaltı Sahil kıyısında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da Konyaltı Sahil kıyısında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı, Konyaaltı Sahili’nin halk plajı bölümünde meydana geldi. Emekli 79 yaşındaki Hüseyin Uludağ, sabah saatlerinde denize yüzmeye geldi. Kıyıya yakın kesimde yüzen Uludağ, bir süre sonra fenalaştı ve yere yığıldı. Uludağ’ı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Uludağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uludağ’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin çalışma yaptığı esnada çevrede yüzmeye devam edenlerin olduğu görüldü.
Uludağ'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
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