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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ölü yunus sahile vurdu - MUĞLA Haberi

Ölü yunus sahile vurdu - MUĞLA Haberi

- Ölü yunus balığından görüntüler - Sahilden görüntüler - Balığı bulanlardan Abdullah Özyılmaz ile röportaj Muğla 'da ölü yunus sahile vurduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi Turgutreis sahilinde ölü yunus bulundu.Sahilde gezenler kıyıya ölü bir yunusun vurduğunu görünce, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine sahile gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yaklaşık iki metre uzunluğundaki yunusun karın bölgesinde derin bir yara izi olduğu tespit edildi.İş makinesi yardımıyla kamyonete taşınan yunus, incelenmek üzere Bodrum Belediyesi Turgutreis Temizlik İşleri Şefliğine götürüldü.

Uzunlu Bild Yunus Balığı Gesi Zabıta 

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