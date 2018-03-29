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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ölü yunus kıyıya vurdu - KOCAELİ

Ölü yunus kıyıya vurdu - KOCAELİ

- Ölü yunusun görüntüleri - Ekrem Birol ile röportaj Kocaeli 'de ölü yunus kıyıya vurduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde kıyıya vurmuş yunus bulundu.Alınan bilgiye göre, İzmit Körfezi Şirinyalı mevkisindeki Vatoz Dalış Merkezi'ne gelen eğitmen Ekrem Birol, dalış alanına, ölü bir yunusun vurduğunu gördü.Birol, üzerinde delik izlerinin bulunduğu ölü yunusla ilgili kurumlara haber verdi.Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rutin dalış merkezi kontrolü yaparken ölü yunusun kıyaya vurduğunu fark ettiğini belirterek, bunun üzerine ilgililere haber verdiğini söyledi.

Vakıflar, üniversiteler, ilgili bakanlık ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne olayı bildirdiklerini ifade eden Birol, "Yunusun ölümüne çok üzüldük. Avla ilgilenen arkadaşlarımız geldi baktılar yunusa ve üzerindeki izlerin saçma izi olduğunu söylediler. Detaylı inceleme için deri örnekleri alıp üniversitelere yollayacağız. Onlar inceleyecekler." dedi.
Birol, söz konusu yunusların balıkçıların ağlarına takılan balıkları yediğini dile getirerek, "Burada çok yunus var, bunların koruma altına alınması lazım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelip alalım dediler. Bekliyoruz." diye konuştu.

A Haber Muhabir Yunuslar Bakanlık Trol 

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