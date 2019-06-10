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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ölü bulunan zihinsel engelli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Ölü bulunan zihinsel engelli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Cenaze çıkış

Cenaze 

-aile
-Genel detay
-Geçilen görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey’in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. 7 haziran tarihinde kaybolan ve günlerdir aranan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey’in cesedi bu sabah bir minibüs ile duvar arasına sıkışmış bir şekilde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme işleminin ardından, zihinsel engelli çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Atabey’in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin çıkışı sırasında ise yakınları gözyaşlarına boğuldu. Zihinsel engelli çocuğun cenazesi yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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