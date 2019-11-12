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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar - ERZURUM

Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar - ERZURUM



: - Mahallede doğal gaz boru hattının bağlanmasından görüntü - Kurban kesilmesi - Mahalle muhtarı Orhan Kul'ın konuşması - Vatandaşla röportajOltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılarERZURUM (AA) - Erzurum ’un Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladı.İlçeye 2017'de gelen doğal gaz hattının iki yıllık çalışma sonucu Halitpaşa Mahallesi'ne de ulaşması mahalle sakinlerinde büyük sevince neden oldu.Mahalle muhtarı Orhan Kul, yaptığı açıklamada, doğal gazın uzun uğraşlar sonucu mahallerine geldiğini söyledi.

Doğal gazın mahalleye ulaşmasında emeği geçen yetkililere teşekkür eden Kul, vatandaşların da bu konuda büyük destekte bulunduğunu aktardı.Katılımcılar, konuşmaların ardından doğal gaz hattının mahalleye ulaşması sebebiyle kurban kesti.

Boru Hattı 

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