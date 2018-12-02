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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Oltulu çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi

Oltulu çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi

Salondan görüntüler

Irak 

-Röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltulu çocuklar illizyon ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlenendiler. Oltu Efkan Ala Kültür merkezindeki illizyon ve palyaço gösterisine çocuklar ve aileleri yaklaşık bin kişinin katıldığı tek seanslı programda birlikte eğlendiler. Lev Organizasyon ve Sahne Sanatları sahibi Levent Kasap, “Genellikle Kaymakamlıklara ve Belediyelere organizasyonlarını yapıyorum. Hem de sahnelerdeki yüzüyüm. 16 yıldır illizyon gösterileri yapıyorum. Aktif olarak 21 yıldır sahne gösterileri yapıyorum. Bugün Oltu’dayız. Burayı seçmen Oltu Kaymakamını daha önceden tanımamdı. Böyle gösteriler iç kesimlere insanlara daha az ulaştığını ve buradan sonra birkaç ilçede daha sahne alacağız. İnsanlara keyifli dakikalar geçireceğiz. Oltululardan çok memnunuz. Oltulular çok cana yakınlar, zaten iç kesimlerin insanlar inanılmaz sıcak kanlılar. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada bizi yalnız bırakmadılar, salonu ful doldurdular.” dedi.
Uzman Dr. Soner Özcan’da, “Oltu’da güzel bir etkinlik. Oltu’da çocuklarımız çok güzel neşeli dakikalar geçirdiler. Bizlerde çocuklarımızla birlikte eğlendik güzel vakit geçirdik” diye konuştu.

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